29 дек. 16:00

Сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась новогодняя выставка "Азербайджанские народные сказки". Об этом событии в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала директор торгово-выставочного центра Азербайджанской Республики на ВДНХ Саадат Кадырова.

"Новый год – это как раз то время, когда все, и взрослые, и дети, ждут чуда и волшебства. И нам показалось, это было бы очень гармонично и символично – открыть такую выставку в преддверии Нового года", - прежде всего сказала она.

"У нас представлена книга "Азербайджанские народные сказки", которая издана Фондом Гейдара Алиева. Автором этой книги является вице-президент Фонда Лейла Алиева. Очень приятно, что Фонд и лично Лейла ханум уделяют огромное внимание русскому языку и таким интересным книгам. Азербайджанский фольклор – это то, что закладывается с детства, впитывается с молоком матери. Вырастая, наши дети опираются на те ценности, которые содержатся в этих сказках", - подчеркнула Саадат Кадырова.

"Я очень надеюсь, что эта книга найдет своего читателя и дети ее полюбят, в том числе в России. Также у нас будет викторина с розыгрышем призов для детей, на ней можно выиграть "Азербайджанские народные сказки". Еще у нас представлен уголок, где дети могут посидеть и пораскрашивать, раскраски тоже являются символами Азербайджана. Весь период выставки у нас будет работать кинозал для детей, где будут показывать азербайджанские мультфильмы и сказки", - поведала она.

"Любой пришедший сюда человек с детьми сможет в этом очень уютном месте познакомиться с азербайджанскими сказками", - заключила директор торгово-выставочного центра Азербайджанской Республики на ВДНХ.