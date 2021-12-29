Два крымчанина устроили "разборки" со стрельбой

29 дек. 14:31

В Крыму под Судаком пришлось госпитализировать двоих местных жителей, устроивших выяснение отношений при помощи травматического оружия, - сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Произошел конфликт, в результате которого двое мужчин в селе Морское под Судаком применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В отношении "стрелков" возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, правоохранители принимают меры для установления и задержания остальных участников конфликта, - добавили в ведомстве.