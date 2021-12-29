Парламент Грузии возглавил Шалва Папуашвили

29 дек. 14:17

Сегодня на внеочередном заседании депутаты парламента Грузии избрали спикером законодательного органа главу комитета по образованию и науке Шалву Папуашвили.

"Я хочу сказать спасибо парламентскому большинству за то, что представили меня на должность председателя парламента и за оказанное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой, соответственно, на этой должности я сделаю все, чтобы достойно служить нашей стране и народу", - сказал Папуашвили, выступая перед депутатами до начала голосования, передает ТАСС.

Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.