Россия упростит получение российского гражданства

29 дек. 13:45

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ опубликован в думской электронной базе.

"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.

В нем предлагается изменить критерии получения российского гражданства в упрощенном порядке. Сокращение требований предусмотрено более чем для 20 категорий лиц. Кроме того, в документе регламентируются критерии лишения гражданства. В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства.

По упрощенной процедуре гражданство смогут получить:

- граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению;

- люди, у которых в России живут близкие родственники-россияне;

- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза (в пределах границ Российской Федерации),

Отмечается, что упрощенное гражданство супругам будет возможно получить только при наличии в браке одного общего ребенка. Данная мера призвана предотвратить заключение фиктивных браков.

Инвесторы не получат права на упрощенное приобретение гражданства. Кроме того, концепция нового документа "не предполагает предоставления гражданства <...> на основе формальных критериев, не учитывающих реальной связи лица, претендующего на приобретение гражданства, с Российской Федерацией".

Кроме того, документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства. "Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях", - сказано в проекте.

В ведении главы государства предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на следующие категории граждан: ветераны ВОВ - граждане бывшего СССР; лица, имеющие особые заслуги перед Россией; лица, которые представляют интерес для страны в силу своей профессии или квалификации. В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам российского гражданства наделяются МВД и МИД.

Документ вводит институт прекращения гражданства России вместо отмены решений о приеме в гражданство. Законопроект также расширил перечень преступлений, за которыми последует прекращение гражданства России. В список включены некоторые тяжкие преступления против государства, преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, инициатива Владимира Путина об упрощении гражданства – это ответ на рост русофобии за рубежом. "Существует определенное давление российского общественного мнения, что существующее законодательство в области гражданства создает проблемы для соотечественников, которых выталкивают из очень многих стран. Когда русские люди миллионами подвергаются репрессиям в других государствах, неправильно, что у них нет возможности получить российское гражданство в упрощенном порядке. Поэтому президент решил эту ошибку бюрократической системы исправить", - сказал он.

По большей части речь идет об Украине. "В Украине создан русофобский режим, где создаются нечеловеческие условия для тех, кто обладает русской и православной идентичностью, кто хорошо относится к России. Миллионы людей из Украины мечтают уехать на родину, в Россию, так как они оказались под игом оккупанта, в качестве которого выступают, прежде всего, США, Британия и Канада. Нынешние украинские власти представляют собой расширенный состав старост оккупированной деревни. То, что люди из Украины не могут получить российское гражданство, воспринимается как абсурд и абсолютно недопустимо", - подчеркнул Сергей Марков.

Также Россия заинтересована в привлечении трудовых ресурсов. "России нужно больше рабочих рук, у нас их не хватает. И лучше всего, если это будут не трудовые мигранты, которые приехали-уехали, а постоянное население, которое работает. Это могут быть те же самые мигранты, у которых есть основания для получения гражданства. Часть из них захочет уехать назад, а часть – остаться в России, получить российский паспорт и полностью интегрироваться в российское общество. У получивших российское гражданство будет прочнее связь с Россией, больше ответственность перед своим государством, меньше стимулов для криминальной активности", - обратил внимание политолог.

"В целом, в мире наступает своеобразное соревнование за квалифицированную рабочую силу. Россия – один из лидеров миграции, но у России недостаточно хороший баланс квалифицированных и неквалифицированных мигрантов, нам нужно больше людей с высокой квалификацией. Новое законодательство дает больше преференций именно таким людям. Еще одна причина упрощения принятия в российское гражданство заключается в снижении коррупции: когда получение гражданства затруднено, многие люди вынуждены использовать различного рода коррупционные схемы. Поэтому, когда законодательство облегчается, в значительной степени снижается коррупция", - заключил Сергей Марков.