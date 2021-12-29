Абхазия получила новую партию антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт"

29 дек. 14:02

Медики Абхазии получили партию российской вакцины "Спутник Лайт", привиться которой можно и в праздничные дни, - сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Министерство здравоохранения Абхазии закупило 1,5 тыс доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Желающие пройти ревакцинацию с 30 декабря могут обращаться в прививочные пункты, в том числе в праздничные выходные дни, за исключением 1, 2, 3 и 7 января.

Напомним, ранее вакциной "Спутник Лайт" в республике привились более 5 тыс человек, а "Спутником V" - более 9 тыс человек.