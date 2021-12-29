СК Армении уточнил число жертв 44-дневной войны

29 дек. 13:46

Следственный комитет Армении предоставил новые данные о числе погибших в 44-дневной войне.

"Число погибших армянских военных и гражданских лиц в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, по состоянию на 24 декабря 2021 года составляет 3808 человек", - говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

В СК не ответили на вопрос, сколько останков не удалось идентифицировать до сих пор, сославшись на следственную тайну.

Напомним, 4 октября СК Армении сообщал, что общее число погибших в 44-дневной войне составляет 3788 человек.