МИД Украины призвал Грузию не допускать действий, угрожающих Саакашвили

29 дек. 13:40

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором призвало власти Грузии относиться к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили с уважением и не допускать действий, угрожающих его жизни и здоровью.

"Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение были предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация", - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, а также поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Михаила Саакашвили. Консул посольства Украины в Грузии завтра будет допущен в экс-главе государства.

В МИД Украины также подчеркнули, что Грузия обязательно должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования. "Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации", - приводит сообщение министерства "Грузии Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. В настоящее время Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.