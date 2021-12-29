Ростов-на-Дону чистили от снега всю ночь

29 дек. 13:10

Минувшей ночью донские коммунальщики вывезли из Ростова более 6 тыс т снега, - написал в своем Instagram-аккаунте сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Для этого было задействовано около 200 единиц спецтехники.

"Дворники расчищают от снега дворы, тротуары, остановки, пешеходные переходы. Работает более 2 тыс сотрудников городских служб, управляющих компаний и ТСЖ", – написал градоначальник, передает "АиФ-Ростов".

На смену одному катаклизму сегодня пришел другой - в Ростове установилась плюсовая температура, и новой задачей коммунальных служб донской столицы стала борьба с наледью. Снег тает, сосульки падают с крыш, создавая угрозу здоровью и жизни ростовчан. Владельцы зданий и организаций должны расчистить опасные места, - написал градоначальник.