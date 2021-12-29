В Грузии задержали группу людей, продававших просроченные продукты

29 дек. 12:46

В Грузии арестованы четверо сотрудников одной из свалок мусора по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщили в следственной службе Минфина Грузии.

В ведомстве отметили, что задержанные систематически продавали вывезенные с расположенной в Квемо Картли свалки просроченные продукты, предназначенные для уничтожения. В частности, они продавали мясные продукты и кондитерские изделия с истекшим сроком годности.

В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, эти изделия представляют опасность для жизни и здоровья человека.

Задержанным грозит срок от 4 до 6 лет, передает "Грузия Online".