Новогодние каникулы в Москве будут снежными и морозными

29 дек. 12:53

О том, какой будет погода в начале января в Москве, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В пятницу 31 декабря в Москве днем будет минус 3-5 градусов, в Подмосковье до минус 8 градусов. К ночи начнет теплеть, ожидается около 5 градусов мороза.

В столичном регионе 1 и 2 января будет идти снег. "Температура воздуха в Москве минус 1- 3 градуса, по области - до минус 6. В ночь на 2 января нас вновь ожидает снег, но он уже будет небольшим, температура в течение суток будет одинаковая - в Москве от минус 4 - 6 градусов", - поделилась Позднякова.

Вторжение более холодного воздуха начнется к среде, ночью ожидается минус 10-15 градусов, днем - минус 4-9. Осадки прекратятся.

"С 3 по 5 января, вероятно, будет снег от небольшого до умеренного и преобладающая погода в ночные часы останется на уровне минус 10-15 и дневная температура - минус 2-7 градуса", - продолжила синоптик.

Дневные морозы могут усилиться к концу каникул. "Не исключено, что в рождественские дни, вблизи Рождества, преобладающая температура будет более низкой - минус 10-15 градусов, но и дневная температура будет уже значительно ниже - порядка минус 6-11 градусов", - предупредила Позднякова.