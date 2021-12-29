Дом экс-мэра Назрани обыскивают силовики - источник

29 дек. 12:50

Сегодня с утра ингушские правоохранители проводят обыск в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева, - сообщил информированный источник.

"В рамках оперативно-следственных действий в доме бывшего мэра Назрани Алихана (Аслабека) Тумгоева с раннего утра проходят обыски", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт – источник не смог назвать причину проведения обысков, официальные источники происходящее пока не комментируют.

Напомним, Тумгоев оставил должность мэра города в сентябре 2019 года в связи с истечением срока полномочий, его на этом посту сменил член ЦС партии "Справедливая Россия" Урусхан Евлоев.