Спасатели КБР нашли тело рухнувшего в обрыв жителя Ставрополя

29 дек. 12:30

Кабардино-балкарским спасателям удалось обнаружить тело 36-летнего жителя Ставрополя, накануне сорвавшегося на квадроцикле в обрыв у смотровой площадки плато Канжал, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 10:28 обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ведутся работы по эвакуации", - рассказал сотрудник чрезвычайного ведомства, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне с высоты около 300 м в Зольском районе Кабардино-Балкарии упал в ущелье квадроцикл с водителем.