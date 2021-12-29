Путин: Россия продолжит развивать с Арменией конструктивные отношения

29 дек. 12:16

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание по случаю новогодних праздников и Рождества армянскому коллеге Армену Саркисяну, в котором выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества между двумя странами, - сообщили в пресс-службе армянского лидера.

"Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в наступающем году двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие – на благо наших братских народов, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности", - говорится в послании, размещенном на сайте президента Армении, передает РИА Новости.

Также Владимир Путин пожелал всем гражданам Армении – мира и благополучия, а президенту Армении, его родным и близким - крепкого здоровья, счастья и успехов.

Также Владимир Путин направил поздравительное послание по случаю наступающего Нового года и Рождества премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"В течение прошлого года наш регулярный контакт полностью подтвердил дружелюбную, союзную природу российско-армянских отношений.

Я ожидаю, что благодаря совместным усилиям мы будем обеспечивать дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, а также сотрудничество в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур. Это соответствует фундаментальным интересам братских народов России и Армении, в соответствии с усилением безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - говорится в послании.