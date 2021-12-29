Россияне перечислили самые бесполезные новогодние подарки

29 дек. 12:17

Чаще всего бесполезными подарками на Новый год россияне считают статуэтки и сувениры, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%)", - сообщают аналитики.

Женщинам чаще не нравятся подарки в виде сувениров, косметики и посуды.

Все новогодние подарки кажутся нужными 7% россиян.

Большинство (71%) опрошенных заявили, что им не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки.

Четверть (27%) россиян сталкивались с ненужными подарками, но передарить их решились только 10% опрошенных.