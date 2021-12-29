В Казахстане столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

29 дек. 12:04

В Костанайской области на железнодорожном переезде близ Рудного легковой автомобиль угодил под пассажирский поезд.

Поезд двигался из Нур-Султана в Уральск, около 10.00 29 декабря произошло столкновение поезда и автомобиля Chevrolet.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель транспортного средства, двигаясь со стороны улицы Карбышева в районе автоЦОНа, выехав на железнодорожный переезд, допустил столкновение с пассажирским поездом "Нур-Султан - Уральск", который двигался по железнодорожным путям в направлении города Рудного", - пояснили в полиции.

Водитель автомобиля госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются.