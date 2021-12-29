Подмосковные альпинисты запросили помощь в Безенги

В горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии запросила помощь группа из семерых подмосковных альпинистов, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 09:40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат", - говорится в информации, передает РИА Новости.
Примерное местонахождение пропавших - район Безенги, туда выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Связи с альпинистами пока нет.
Группа зарегистрировала свой маршрут, что именно с ней произошло, пока неизвестно.