Подмосковные альпинисты запросили помощь в Безенги

29 дек. 11:57

В горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии запросила помощь группа из семерых подмосковных альпинистов, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 09:40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат", - говорится в информации, передает РИА Новости.

Примерное местонахождение пропавших - район Безенги, туда выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Связи с альпинистами пока нет.

Группа зарегистрировала свой маршрут, что именно с ней произошло, пока неизвестно.