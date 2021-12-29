СМИ: кредиты в России могут стать дороже для непривитых от коронавируса граждан

29 дек. 11:55

Россиянам, не сделавшим прививку от коронавируса, могут поднять ставки по ипотечным и потребительским кредитам, пишут "Известия".

Банки часто предлагают более низкую ставку клиентам, оформившим страхование жизни и здоровья. В анкету могут вскоре добавить пункт об обязательной вакцинации от коронавируса, это влияет на оценку рисков, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. "Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен", - считает он.

Иное мнение высказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. "Коронавирус с точки зрения негативных и трагических последствий в большей степени воздействует на людей в возрасте и/или с хроническими заболеваниями. Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты", - пояснил Дубровин.