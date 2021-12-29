В России выявили 21,1 тыс новых случаев COVID-19

29 дек. 11:46

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 21,1 тыс случаев заболевания - минимум с 22 сентября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 119 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 660 (7,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 798, в Петербурге - 1 526, в Московской области - 1 342. В Краснодарском крае новых случаев 444, в Ставропольском крае - 247, в Дагестане - 120, в Крыму - 111, в Кабардино-Балкарии - 93, в Адыгее - 82, в Ингушетии - 79, в Северной Осетии - 73, в Чечне - 64, в Карачаево-Черкесии - 63.

Суточный прирост составил 0,20%, общее число инфицированных в России достигло 10 458 271 человека.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 42 776 человек, за весь период - 9 380 223 человека.

Умерли за сутки 932 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 307 022 человека.