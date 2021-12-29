Женщина погибла под Нур-Султаном в лобовом столкновении с маршруткой

29 дек. 11:46

Сегодня утром под Нур-Султаном в ДТП погибла женщина, управлявшая легковым автомобилем - он вылетел на встречную полосу прямо перед автобусом

"ДТП произошло в 09:42 - 36-летняя водитель автомашины Toyota Yaris, следуя по трассе Нур-Султан - Караганда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с маршрутным автобусом Iveco Crossway", - сообщили подробности полицейские, передает Sputnik Казахстан.

В результате ДТП водитель автомашины марки Toyota Yaris от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажиры автобуса не пострадали.

На месте ДТП работают следователи, по данному аварии возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.