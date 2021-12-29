Иран объявил новую главу в отношениях с Азербайджаном

29 дек. 11:30

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью Tehran Times сообщил, что в соседских отношениях Тегерана и Баку открывается новая глава.

"Слава Богу, благодаря мудрости лидеров двух наших стран и дипломатам двух стран мы смогли преодолеть напряженность.В нашем регионе началась новая глава отношений между двумя нашими дружественными странами, братскими народами, соседями, мусульманами", - заявил Мусави.

Как отметил посол, поворотным моментом в этом отношении стала встреча президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Ибрагима Раиси, состоявшаяся в Ашхабаде.

Также на прошлой неделе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетил Баку, где провел встречу с Ильхамом Алиевым, своим коллегой Джейхуном Байрамовым, а также со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. Переговоры в Баку были плодотворными, указал посол. По итогам встречи глава иранского МИД сообщил, что визит в рамках развития связей двух стран стал лучшим за последние несколько лет, были достигнуты "очень хорошие договоренности" для развития отношений Ирана и Азербайджана.

"Теперь я могу с уверенностью сказать, что сегодня началась новая глава в отношениях между двумя соседними странами, и мы прошли этот этап", - заключил посол.