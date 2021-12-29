Спасатели КБР вторые сутки ищут ставропольца, упавшего в пропасть на квадроцикле

29 дек. 11:07

Кабардино-балкарским спасателям накануне так и не удалось найти мужчину, упавшего с обрыва на квадроцикле в Зольском районе, недалеко от смотровой площадки плато "Канжал", - сообщает сайт ГУ МЧС по региону.

Сначала на поиск выдвинулись пять сотрудников Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России с одной единицей техники. Позже к ним присоединились семь коллег из отряда Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы с еще одной единицей техники, а также следственно-оперативная группа полиции, - передает "АиФ-Ставрополье".

Выяснилось, что пропавший – житель Ставрополя 1985 года рождения. Ближе к ночи поиски были приостановлены, их возобновили сразу с наступлением утра. Мероприятия находятся на контроле ГУ МЧС республики.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне с высоты около 300 м в Зольском районе Кабардино-Балкарии упал в ущелье квадроцикл с водителем.