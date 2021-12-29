Казгидромет обнародовал прогноз погоды на Новый год

29 дек. 10:56

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Казахстана в новогоднюю ночь.

"Обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, центре и востоке страны", - предупреждают в Казгидромете.

Осадки 31 декабря ожидаются только на западе республики. В целом по Казахстану в Новый год прогнозируются туманы, усиление ветра до 20 м/с, в Алакольском районе Алматинской области - свыше 30 м/с.

В Нур-Султане 31 декабря будет облачно, днем 14-16 градусов мороза, ночью - 25-27. В Алматы год завершится плюсовой температурой - днем 1-3 градуса тепла, ночью подморозит до минус 7-9. В Шымкенте 31 декабря воздух прогреется до плюс 9-11, ночью ожидается 3-5 градусов мороза.