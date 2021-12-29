Эквадор может поставить на конвейер российский "Спутник V"

29 дек. 10:38

Эквадор планирует организовать в стране производство российской вакцины "Спутник V", но конкретики пока нет, - сообщил посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

"Это одна из тем, которую обсуждали президенты – о производстве "Спутника V" в Эквадоре. Такая возможность сейчас анализируется, на базе того опыта и технологий, которые есть в Эквадоре. "Спутник V" разрешен в Эквадоре, поэтому нет никаких препятствий для производства и распространения вакцины в Эквадоре", - рассказал дипломат, передает РИА Новости.

Производство вакцины – очень сложное дело, оно включает много шагов и требует определенной технологии, инфраструктуры, - добавил посол.