В Грузии в больнице оказались три участника голодовки в поддержку Саакашвили

29 дек. 10:35

Голодовка в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили закончилась госпитализацей для трех человек.

В больницу доставлены Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе, сообщает телеканал "Мтавари".

Напомним, массовая голодовка началась девять дней назад у центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

"Это девятый день голодовки. Приблизительно до 300 человек продолжают голодовку, несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние остальных протестующих более-менее стабильное", - рассказал член партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.

Голодовка будет завершена, когда Саакашвили отпустят на свободу, говорил ранее председатель партии Ника Мелия.