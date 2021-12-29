Пенсионный фонд Узбекистана снова оставил пенсионеров без денег на праздники

29 дек. 10:23

Пятидневные новогодние каникулы в Узбекистане омрачились для части населения - выплата пенсий состоится уже после праздников.

В республик последним рабочим днем 2021 года станет 30 декабря. Пенсионный фонд Узбекистана опубликовал в среду официальное сообщение о том, что все пенсии и пособия будут выплачиваться начиная с 5-6 января.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в сентябре, когда пенсионеры также оказались без денег перед Днем независимости. Праздники привели к тому, что пенсии были выплачены с недельной задержкой.

Власти республики объявили, что обсуждают введение новогодних каникул с 31 декабря по 4 января в середине декабря. В соцсетях активно обсуждали эту идею, в том числе напомнили властям о сентябрьской ситуации с пенсиями - граждане просили не допускать повторения этой ситуации.