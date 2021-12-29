В Краснодаре водитель скорой помощи умер за рулем

29 дек. 10:07

Утром в Краснодаре за рулем умер водитель скорой помощи -мужчине стало плохо во время движения.

Инцидент произошел на улице Октябрьской, в районе дома 122.

Как рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, за рулем движущегося реанимобиля находился 61-летний водитель, ему стало плохо. В результате мужчина потерял управление, выехал на тротуар и врезался в здание. В результате ДТП водитель скончался.

В автомобиле мужчина находится один, больше никто не пострадал

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины смерти водителя.