Новый парламент Киргизии собрался на первое заседание

29 дек. 9:49

В столице Киргизии стартовало первое заседание нового парламента седьмого созыва.

Сейчас перед народными депутатами выступает председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова: она повторно оглашает официальные итоги голосования на выборах 28 ноября, после чего вручит мандаты новым депутатам законодательного собрания, - передает РИА Новости.

Затем заседание законодательного собрания по традиции продолжится под председательством самого старшего по возрасту депутата, им в нынешнем созыве стала Шарапаткан Мажитова. По плану сегодня депутаты принесут присягу и изберут нового, постоянного спикера.