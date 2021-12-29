Российские военные в Сирии отпразднуют Новый год с карельскими елями

29 дек. 9:33

В Сирию доставили 50 новогодних елей из Карелии и новогодние игрушки – это подарок к Новому году для группировки вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, - рассказал заместитель командующего группировки войск (сил) ВС РФ в САР подполковник Анатолий Трухин.

"Ели будут установлены в местах службы наших военнослужащих, в том числе на отдаленных заставах. Снега в Сирии зимой нет, но мы постарались создать для наших военнослужащих праздничную атмосферу", - поведал Трухин, передает РИА Новости.

Новогодние игрушки для украшения карельских красавиц, а также открытки и рисунки для каждого, кто несет службу вдали от Родины, собирали юнармейцы всей России.

Также в праздники российских военных порадуют концертами с российской и советской новогодней музыкой, - добавил Анатолий Трухин.