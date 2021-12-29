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В МИД считают, что нужно заключить международное соглашение по регулированию интернета

В МИД считают, что нужно заключить международное соглашение по регулированию интернета

Управление интернетом нужно интернационализировать, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, пишет РИА Новости

"Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", - сказал Сыромолотов.

Такое соглашение может стать эффективным только если оно будет принято всеми государствами.

Вопрос регулирования интернета обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что «все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам".

Регулирование сети должно быть сбалансированным. "Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - сказал президент.

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