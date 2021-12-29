В МИД считают, что нужно заключить международное соглашение по регулированию интернета

29 дек. 9:30

Управление интернетом нужно интернационализировать, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов, пишет РИА Новости

"Что касается проблематики регулирования интернета, то Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет", - сказал Сыромолотов.

Такое соглашение может стать эффективным только если оно будет принято всеми государствами.

Вопрос регулирования интернета обсуждают в рамках Международного союза электросвязи, добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции подчеркнул, что «все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам".

Регулирование сети должно быть сбалансированным. "Не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", - сказал президент.