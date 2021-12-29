В Севастополе отменили требование QR-кодов для заселения в отели

29 дек. 9:11

В Севастополе отменили требование QR-кодов - они действовали с лета для заселения в гостиницы города.

Данное требование отменено решением губернатора Михаила Развожаева. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Севастополя во вторник, пункт об обязательном предоставлении при заселении в гостиницы одного из трех документов - сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода с результатом теста на коронавирус - признается утратившим силу.

В Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 90%, что позволяет снять ряд ограничений.

Также в городе с 28 декабря отменяются QR-коды для посещения общественных мест.