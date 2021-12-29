Иран не намерен вписываться в установленные сроки по СВПД – СМИ

29 дек. 9:18

Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене, отметив, что иранская делегация будет находиться в столице Австрии столько, сколько потребуется для достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, - сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

"Мы не станем заложниками искусственных сроков, которые пытаются навязать западные партнеры. Выбор февраля в качестве крайнего срока для заключения сделки является очередной попыткой оказать давление на иранских переговорщиков", - указал эмиссар Ирана, передает ТАСС.

Мяч сейчас находится сейчас на стороне США и Запада, а "Иран не спешит и не видит никакой чрезвычайности в проведении восьмого раунда в Вене", - написало иранское информационное агентство Mehr.