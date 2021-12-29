ВОЗ: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 11%

29 дек. 8:39

В мире за минувшие семь дней коронавирусом заразились свыше 4,9 млн человек - что на 11% больше, чем неделей ранее.

"За неделю, с 20 по 26 декабря, в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Всего за неделю было выявлено 4 985 093 заразившихся.

Умерли за неделю 44 680 пациентов - меньше на 4%, чем неделей ранее.

Максимальный рост заболеваемости зафиксирован в Америке - плюс 39%. Рост в Европе составил всего 3%, при этом на регион приходится 57% случаев заражения за неделю и больше половины смертей.

В США за неделю выявили 1 185 653 новых случаев - плюс 34%, в Великобритании - 611 864 случаев, плюс 20%, во Франции - 504 642, плюс 41%, в Италии- 257 579, плюс 62%.

Общее число инфицированных в мире на 28 декабря составило 280 119 931, умерли 5 403 662 человек.

"Последовательные свидетельства говорят о том, что омикрон-вариант по своему росту превосходит дельта-вариант, за 2-3 дня происходит удвоение его распространения", - сообщили в ВОЗ.