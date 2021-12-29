Москва и Петербург оказались самыми тревожными регионами России

29 дек. 8:21

Исследование КРОС показало, в каких российских регионах в 2021 году было больше всего тревоги, пишет РБК.

Рейтинг составлен на основе суммарных показателей распространенности "тревожных" тем в СМИ и соцмедиа.

"В группу тревожных (регионов) вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край", - следует из материалов исследования.

Тревогу в двух столицах вызывает пандемия, в Крыму и на Кубани - погодные аномалии, на Урале и в Сибири - рост жестоких преступлений.

Меньше всего тревог испытывают жители Ингушетии и Чечни.