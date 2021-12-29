Грузинский эпидемиолог: прогноз по коронавирусу в январе очень плохой

29 дек. 7:34

В Грузии в начале 2022 года серьезно ухудшится ситуация с коронавирусом, предупреждает замглавы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

"У нас очень плохой прогноз на период после нового года, так как омикрон уже в стране. Пока к счастью случаев мало и мы в большинстве случае можем отследить цепь заражений, но скоро это станет невозможно, так как число случаев вырастет", - заявил он в эфире телеканала "Палитра ТВ".

Омикрон проник в Грузии 20 декабря. Вскоре он может вытеснить дельту.

Имнадзе отметил, что проблемой остается несоблюдение правила ношения маски и низкие темпы вакцинации в стране.

В последние две недели эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизировалась, в сутки выявляется 2-3 тыс случаев заболевания. По некоторым прогнозам, распространение нового штамма может увеличить суточную заболеваемость до 10 тыс.