В среду в Москве ожидается до 15 градусов мороза и гололедица

29 дек. 7:22

Синоптики сообщают, что в Москве и Московской области 29 декабря будет облачно и скользко, температура воздуха составит 10-15 градусов мороза.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12-10 градусов, по области - до 15 градусов мороза", - информирует портал "Метеоновости".

Ветер южный 2-7 м/с, атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем будет около 70%, а кислородный режим - благоприятным.

В столичном регионе до вечера 30 декабря объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.