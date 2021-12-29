Новак дал прогноз по спросу и ценам на нефть в 2022 году

29 дек. 7:07

По итогам текущего года мировое потребление нефти вырастет на 4,5-5 млн баррелей в сутки, в 2022 году оно вырастет еще примерно на 4 млн, считает вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас цена на нефть примерно $75 за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена $65–80 за баррель. Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке", - поделился Новак в интервью РБК.

В бюджете России на будущий год заложена цена нефти $44,2.

"Мы ожидаем, что общий объем спроса (на нефть) в 2021 году вырастет примерно на 4,5–5 млн баррелей в сутки. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 млн баррелей в сутки", - рассказал вице-премьер.

Новак высоко оценил результаты соглашения ОПЕК+ в 2021 году. "Рынок был стабилен, постоянно растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением добычи", - указал он.

По словам вице-премьера, в 2022 году суточное потребление нефти составит 100 млн баррелей, а к 2030 году - 110 млн.

"До 2030 года мы прогнозируем сохранение добычи в России на уровне 550–560 млн тонн. Это прописано в стратегии развития энергетики до 2035 года. Распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке", - добавил Новак.