Боррель назвал российские требования о гарантиях безопасности неприемлемыми

29 дек. 6:53

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток неприемлемы.

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", - сказал он в интервью газете Welt.

Он добавил, что Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме". "Так делают только победители: говорят, что это и то - мои условия", - указал Боррель.

Россия предлагает НАТО соглашение, по которому исключается дальнейшее продвижение альянса в восточном направлении, в частности, на Украину.

Расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений - красные линии для Москвы, отмечает российский президент Владимир Путин.