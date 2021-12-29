Поджог двух полицейских автомобилей устроили в Дагестанских Огнях

29 дек. 6:35

Неизвестный злоумышленник совершил поджог полицейских автомобилей, его разыскивают правоохранители, сообщили в мэрии города Дагестанские Огни, пишет "Интерфакс".

"У здания МВД по городу Дагестанские Огни неизвестный, облив бензином, поджег два легковых автомобиля и скрылся с места происшествия", - пояснили в мэрии.

Известно, что злоумышленник подъехал к месту преступления на велосипеде, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, но об этом стало известно сегодня", - уточнил собеседник агентства.