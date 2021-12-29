На Ставрополье проводят новогодние концерты во дворах

29 дек. 6:21

Во дворах Ставрополя организованы новогодние концерты, сообщает пресс-служба мэрии города.

По городу курсирует нарядная автосцена, на которой выступают артисты творческих коллективов. "Новогодний маршрут" пролегает через все районы краевой столицы, на его пути предусмотрено девять остановок во дворах.

Отмечается, что 27 декабря артисты выступили с концертами под окнами на улицах Мимоз, Серова и Доваторцев. 28 декабря праздник продолжится на Чапаевском проезде, 21, улице Трунова, 134, и Октябрьской, 101. Концерты завершатся 29 декабря. В 10:00 артисты выступят на улице Доваторцев, 90/5, в 12:00 – на улице Рогожникова, 19, в 14:00 – на улице 50 лет ВЛКСМ, 14а.