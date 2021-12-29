В Казахстане рассказали о новых случаях коронавируса

За минувшие сутки в Казахстане выявили 393 случая заболевания коронавирусом.
Больше всего новых заболевших зарегистрировали в Нур-Султане – 68, Карагандинской области – 56, Алматы – 52, Павлодарской области – 38, Акмолинской области – 36.
Общее число инфицированных в республике достигло 986 946 человек, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Лечение продолжают получать 16 977 человек - в стационарах 2 524.
Умерли за сутки от коронавируса 11 пациентов (12 997 с начала пандемии), от пневмонии с признаками COVID-19 - один человек (всего 5 214).