Байден не исключил возможность встречи с Путиным в ближайшее время

29 дек. 4:30

Президент США Джо Байден допускает возможность беседы с президентом России Владимиром Путиным в январе.

"Посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он лично встретиться с Путиным в следующем месяце, передает агентство Reuters.

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что сразу после новогодних каникул РФ и США планируют провести переговоры по гарантиям безопасности.

Напомним, в июне 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели в Женеве очный саммит, а в декабре пообщались в режиме видеоконференции.