Звездопад и "парад планет" можно будет увидеть в новогодние праздники

29 дек. 3:25

Московский планетарий сообщает, что в этом году на Новый год небо устроит россиянам сюрприз – можно будет наблюдать сразу два красивых явления.

"В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе) ", - поделились в планетарии.

"Парад планет" будет виден с 25 декабря и по 7 января, наблюдать его можно на ясном утреннем или вечернем небе.

"Лучшее время наблюдения – 17:00 по московскому времени, так как после 18:00 скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 – Сатурн, а после 20:30 – Юпитер", – уточнили специалисты.

Также на праздничные дни придется пик активности звездопада Квадрантиды. Наблюдать звездопад можно будет с 28 декабря по 7 января, в час можно увидеть от 45 до 200 метеоров. Пик Квадрантиды случится 3 января после полуночи.