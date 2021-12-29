На юго-западе Турции спасли более 30 мигрантов

29 дек. 1:05

В провинции Айдын, расположенной на юго-западе Турции, спасли 32 нелегальных мигрантов, которых насильно выдворили к турецкому побережью греческие военные. Об этом сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Как отмечается, лодка с мигрантами была обнаружена у побережья туристического района Кушадасы. Еще четверых мигрантов греческие военные выбросили за борт, однако им удалось вплавь добраться до берега.

Турецкие военные доставили мигрантов на берег, а затем направили в Управление миграции Айдына.