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На юго-западе Турции спасли более 30 мигрантов

На юго-западе Турции спасли более 30 мигрантов

В провинции Айдын, расположенной на юго-западе Турции, спасли 32 нелегальных мигрантов, которых насильно выдворили к турецкому побережью греческие военные. Об этом сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Как отмечается, лодка с мигрантами была обнаружена у побережья туристического района Кушадасы. Еще четверых мигрантов греческие военные выбросили за борт, однако им удалось вплавь добраться до берега.

Турецкие военные доставили мигрантов на берег, а затем направили в Управление миграции Айдына.

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