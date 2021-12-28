Захарова назвала главные итоги года

28 дек. 23:55

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в интервью телеканалу "БелРос" об одном из главных итогов года.

"Всегда в первую очередь - мир, мирное небо. Не пустые слова, как говорила моя бабушка. Это самое главное. Я говорила: да нет, ну как же здоровье, счастье, любовь? А она говорит: "Маша, мир. Потому что все остальное можно исправить", - отметила дипломат.

Она также обратила внимание на то, что одним из главных итогов 2021 года является восстановление жизни, которая "чуть не рухнула" в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 "Исходя из своего ощущения 2021 год прошел под знаком восстановления", - цитирует официального представителя российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.