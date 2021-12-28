Стала известна предварительная дата заседания Совета Россия – НАТО

28 дек. 23:48

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что заседание Совета Россия - НАТО планируется провести 12 января 2022 года.

Он обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины "едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах". "В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января", - цитирует Прайса ТАСС.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства, на 12 января намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на 13 января -контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).