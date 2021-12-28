Госдеп оценил прогресс на переговорах с Ираном

28 дек. 23:45

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что подход Ирана в переговорах по СВПД пока сложно назвать конструктивным.

"Слишком рано говорить, вернулся ли Иран в этот раунд с конструктивным подходом", - сказал он.

Прогресс последних дней Прайс назвал "скромным". Он уточнил, что "пока рано говорить, насколько он содержательный".

Далее Прайс добавил, что Тегеран двигается к возвращению в СВПД слишком медленно. "Так не может продолжаться, потому что время для возврата в соглашение ограничено", - приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.