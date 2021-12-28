Блинкен назвал принципы ведения диалога с Россией

28 дек. 22:58

Во вторник, 28 декабря, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД.

В рамках беседы стороны поговорили о текущей ситуации безопасности в Европе, в том числе об эскалации действий России в отношении Украины, а также о поддержке Беларусью гибридного нападения на границе с Польшей. Американский госсекретарь повторил слова президента страны Джо Байдена о том, что США и их союзники решительно отреагируют на возможную российскую агрессию по отношению к Украине.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств согласились с тем, что диалог с Россией должен основываться на двух эквивалентных столпах: дипломатии и сдерживании, основываться на принципе взаимности, учитывать опасения относительно действий Москвы, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками, передает РИА Новости.