В каникулы в Москве бесплатно покажут советские мультфильмы

28 дек. 23:15

Сеть "Москино" с 3 по 8 января организует бесплатные показы советских мультфильмов.

"В программу вошли такие мультфильмы, как "Снежная королева", "Умка", "Шайбу! Шайбу! ", "Дед Мороз и лето", "Щелкунчик". В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте "Москино", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробное расписание показов опубликовано на сайте сети.

Окунуться в сказку можно будет в пяти кинотеатрах сети: "Искре", "Полете", "Сатурне", "Туле" и "Спутнике". Залы будут заполнены максимум на 50%, пройти на показ смогут как дети, так и взрослые. Масочный режим обязателен.