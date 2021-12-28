В Грузии построят новую ветряную станцию

28 дек. 23:05

В Западной Грузии появится ветряная станция с установленной мощностью в 50 МВт, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

"Пока ведутся исследования. В настоящее время мы можем говорить только о предварительных данных, потому что был подписан меморандум об исследовании, в дальнейшем они подтвердят, потребует ли проект инвестиции в $70 млн", – отметила министр.

В настоящее время в Грузии работает одна ветряная станция "Картли", ее мощность составляет 20 МВт. Ветряки установлены на востоке страны, близ города Гори.

Для правительства Грузии переход на альтернативные источники энергии является важным направлением.