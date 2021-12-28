Свет вернулся в высокогорные районы Грузии

28 дек. 22:48

Председатель совета директоров холдинга Energo Pro Georgia Михаил Боцвадзе сообщил об устранении аварии на высоковольтной линии электропередачи Местия.

Жители Местийского муниципалитета (высокогорный край – Сванети) в последнее время получали электроэнергию по графику, что вызвано перегруженностью и повреждением сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для майнинга криптовалюты, напоминает Sputnik Грузия.

"За короткое время технические бригады успешно выполнили сложнейшую задачу. Место аварии было обнаружено с помощью вертолета, а затем восстановлено. Однако так продолжаться не может", - приводит информагентство слова Боцвадзе.